الأربعاء 2 ذو القعدة 1446 ﻫ - 30 أبريل 2025 |
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    مسؤول الأمن بمنطقة الكسوة: عناصر الأمن ينتشرون على الطريق الدولي لتأمين المرور لحين عودة الاستقرار الكامل

    منذ 7 ساعات
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