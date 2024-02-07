الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024
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مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة: أسواق النفط العالمية متصالحة مع وضع الإمدادات ونمو الإنتاج من المنتجين من خارج أوبك والطلب ليس قويا بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي
منذ 21 دقيقة
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