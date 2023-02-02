الجمعة 12 رجب 1444 ﻫ - 3 فبراير 2023
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تكنولوجيا وعلوم
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مسؤول رفيع في البنتاغون: بحثنا إسقاط المنطاد فوق مونتانا لكن امتنعنا عن ذلك بسبب مخاطر محتملة من تفجيره
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