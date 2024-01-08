الأثنين 26 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 8 يناير 2024 |
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    مسؤول عسكري أميركي للميادين: القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت لما لا يقل عن 120 هجومًا في سوريا والعراق منذ 17 تشرين ولغاية أمس الأحد

    منذ 34 دقيقة
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