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    مسؤول في البنتاغون: جزء من القوات الأمريكية التي سيعاد نشرها خارج تشاد كان من المقرر أن تغادر سابقا

    منذ 51 دقيقة
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