الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025
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مسؤول في حزب الله: نرفض البحث في مسألة نزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات
منذ ساعة واحدة
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