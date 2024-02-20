الثلاثاء 10 شعبان 1445 ﻫ - 20 فبراير 2024
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سياسات وقرارات
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مسؤول في حكومة صنعاء: أميركا وبريطانيا ستواجهان تصعيدا وعقوبات "مؤلمة جدا"
منذ ساعتين
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