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    مسؤول في وزارة الدفاع التركية: الطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف بقيادة أميركا في شمال شرق سوريا لا تخص القوات المسلحة التركية

    منذ 37 دقيقة
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