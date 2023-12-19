الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 19 ديسمبر 2023
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مسؤول كبير لـ"الجمهورية": الملف الرئاسي يجب أن يفتح بصورة نهائية وننتهي من هذه الأزمة فظروف المنطقة تضغط وليس معلوماً ما تخبئه بعد ولذلك المطلوب أن نعجّل في حسم هذا الملف وانتخاب رئيس
منذ 39 دقيقة
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