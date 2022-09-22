الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022
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مسؤول لوكالة انترفاكس: مفاوضات تقترب من توقيع اتفاق بين إسرائيل ولبنان وممثلي حزب الله من أجل ترسيم الحدود البحرية لبدء استخراج الغاز
منذ 7 دقائق
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