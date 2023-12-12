الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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مسؤول: مقتل أربعة مسؤولين أمنيين في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان
منذ 3 دقائق
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