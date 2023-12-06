الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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    مسؤول ملف المناخ في الأمم المتحدة يناشد الدول التحرك بدلًا من تسجيل نقاط فحسب في كوب28

    منذ 24 ثانية
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