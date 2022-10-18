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    مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية: الكونغرس بصدد النظر في تشريع يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

    منذ ساعتين
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