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    مستشارية الأمن القومي العراقي تحذر من خطورة وصول المخزون الاستراتيجي للمياه للنسبة الأقل في تاريخ البلاد بسبب تركيا وإيران

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2023 11:49 صباحًا
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