الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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    مستشار الأمن القومي الأميركي: القمة الأميركية اليابانية الكورية الجنوبية ليست موجهة ضد أي أحد

    منذ 36 دقيقة
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