السبت 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 1 أكتوبر 2022
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مستشار الأمن القومي الأميركي: قمنا بإرسال تعزيزات عدة للقواعد الأميركية في أوروبا
منذ ساعة واحدة
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