الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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    مستشار الأمن القومي الأميركي للعربية: ندعم طلب تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

    منذ ساعة واحدة
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