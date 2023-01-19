الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
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    مستشار الأمن القومي الأميركي: نرفض إجراءات تزيد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين

    منذ 46 دقيقة
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