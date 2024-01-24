الأربعاء 12 رجب 1445 ﻫ - 24 يناير 2024 |
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    مستشار الأمن القومي العراقي: استهداف مقرات الحشد الشعبي اعتداء على السيادة العراقية لا يساعد على التهدئة

    منذ 12 ثانية
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