الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية: واشنطن أقرت أخيرا بأننا لا نملك سلاحا نوويا
منذ 15 دقيقة
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