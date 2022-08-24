الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022
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مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي لـmtv: لا يمكن سحب التكليف من الرئيس ميقاتي الا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملا بمبدأ موازاة الصيغ
منذ ساعتين
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