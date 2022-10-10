الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022
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مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر لـ"الجديد": عدم سداد الدين الخارجي اقصانا عن الاسواق الخارجية والنافذة الوحيدة للعودة الى تلك الاسواق هي صندوق النقد الدولي الذي يعطي نوع من شهادة حسن سلوك للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان
منذ 47 دقيقة
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