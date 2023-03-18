السبت 26 شعبان 1444 ﻫ - 18 مارس 2023
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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مستشار رئيس وزراء العراق: تراجع أسعار النفط ربما يدفع دول أوبك+ لخفض الإنتاج للحفاظ على استقرار ميزانياتها
منذ ساعة واحدة
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