الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 2 يناير 2024 |
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    مستشار نتنياهو لـMSNBC: لم نعلن مسؤوليتنا عن هجوم بيروت وهو لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله

    منذ 49 دقيقة
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