الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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    مسيرّة إسرائيلية تستهدف منزلا ببلدة الخيام جنوبي لبنان

    منذ 4 دقائق
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