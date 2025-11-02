الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    مسيّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء منطقة الزهراني

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
      بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
      جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
      خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
      أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
      توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله