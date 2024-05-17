الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024
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أخبار لبنان
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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مسيّرة اسرائيلية تطلق صاروخين على بلدة النجارية في قضاء صيدا
منذ 22 دقيقة
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