الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022
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مشروعات الطاقة البديلة ستنتج 3300 ميغاواط من الكهرباء
منذ 38 دقيقة
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