الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
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    مصادر أمنية لـmtv: باسكال سليمان لا يزال على قيد الحياة وهو بصحة جيدة

    منذ ساعة واحدة
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