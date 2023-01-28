الأحد 6 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023
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الصحة
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مصادر إيرانية: سماع دوي انفجارات في همدان وقاعدة نوجة وكرج
منذ 7 دقائق
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