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    مصادر: الإمارات تتطلع لإجراء محادثات تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي في ظل تعثر مفاوضات مجلس التعاون الخليجي

    منذ ساعتين
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