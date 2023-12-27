الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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مصادر الحزب الاشتراكي لـ"الجمهورية": زيارة جنبلاط إلى بنشعي تأتي من ضمن اللقاءات التي يعقدها مع القوى السياسية في سياق سياسة الانفتاح والحوار للتوافق على ما أمكَن من ملفات تساهم في حلحلة الأزمات
منذ 59 دقيقة
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