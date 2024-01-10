الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
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    مصادر جنوبية لـ"نداء الوطن": اليونيفيل ما زالت تسيّر دورياتها في مختلف المناطق الحدودية وعلى طول الشريط الحدودي لكن بوتيرة أقلّ ووقت الهدوء فقط وفي حال توترت الأوضاع تسارع لإطلاق صفارات الإنذار في مراكزها

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