الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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مصادر دبلوماسية: الاتحاد الأوروبي سيضيف 37 كيانًا إيرانيًا جديدًا للعقوبات الإثنين المقبل
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