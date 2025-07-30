الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025
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أخبار لبنان
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: يُرجّح ان يتلقى لبنان اليوم الرد الاميركي على الرد اللبناني الاخير بالنسبة الى ورقة برّاك
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