الأربعاء 12 صفر 1447 ﻫ - 6 أغسطس 2025 |
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    مصادر دبلوماسية للجديد:العواصم المعنية بالملف اللبناني تلقت بايجابية خبر اقرار بند حصر السلاح مع ترقب تطبيقه كي لا يبقى حبراً على ورق وكل الخطوات التي سيقوم بها لبنان ستكون تحت مراقبة دولية مباشرة

    منذ 42 دقيقة
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