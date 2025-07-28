الأثنين 3 صفر 1447 ﻫ - 28 يوليو 2025 |
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    مصادر دبلوماسية للجديد: تواصل بين براك والأمير يزيد بن فرحان بعد انتهاء زيارة الموفد الأميركي إلى لبنان وجرى التوافق على موقف مشترك برفض تدوير الزوايا وضرورة التزام لبنان بتنفيذ المطالب الدولية بحصر السلاح وتنفيذ الإصلاحات

    منذ ساعتين
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