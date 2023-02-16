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    مصادر دبلوماسيّة أميركيّة لـmtv: العقوبات على سلامة مجرد شائعات وما من توجّه في هذا الخصوص وادارة بايدن تنتظر البتّ بقرار عقوبات تشمل سياسيّين من الصفّ الأول

    منذ ساعتين
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