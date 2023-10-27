الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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    مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن": هناك خطر يتهدّد لبنان إذا بقي في موقع المتفرج حيال تداعيات الحرب في غزة على الجنوب

    منذ 14 ساعة
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