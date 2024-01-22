الأثنين 10 رجب 1445 ﻫ - 22 يناير 2024 |
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    مصادر سياسية لـ"الأنباء الإلكترونية": تأجيل البحث بالملف الرئاسي إلى ما بعد الإنتهاء من حرب غزة وجنوب لبنان والمسعى الفرنسي لفصله عن الأحداث لم تصل لنتيجة لأن أميركا ترفض البحث في الموضوع

    منذ 35 دقيقة
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