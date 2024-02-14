الأربعاء 4 شعبان 1445 ﻫ - 14 فبراير 2024
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الصحة
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مصادر طبية للجزيرة: الاحتلال يجبر نازحين في مستشفى ناصر بخان يونس على مغادرته ويتحفظ على الكادر الطبي والعاملين بالمستشفى
منذ ساعة واحدة
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