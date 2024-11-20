الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
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    مصادر طبية للجزيرة: 40 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء 23 منهم شمالي القطاع

    منذ 6 ساعات
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