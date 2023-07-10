الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    مصادر عسكرية سودانية: المفتش العام للجيش كان أسيرًا لدى الدعم السريع منذ 15 نيسان

    منذ دقيقة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      السيارة الكهربائية اللبنانية "ليرة"
      "ليرة" اللبنانية.. أول سيارة كهربائية تُصنع في لبنان
      أموال المودعين
      إعادة أموال المودعين بالدولار.. وبالتقسيط!
      استخدام الهواتف الذكية في المرحاض
      لهذه الأسباب.. لا تصطحب هاتفك الذكي إلى المرحاض