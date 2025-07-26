السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025
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مصادر عسكرية لبنانية للحدث: خلية عيتات التي أوقفها الجيش منذ أسابيع بعالية تضم ١٠ عناصر من حماس والجناح العسكري للجماعة
منذ ساعتين
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