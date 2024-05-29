مصادر عين التينة: برّي شكر جهود ماكرون وارساله مبعوثاً خاصًّا إلى لبنان وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة لا سيما الرئاسة وما صدر أخيراً عن اللجنة الخماسية

الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024
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مصادر عين التينة: برّي شكر جهود ماكرون وارساله مبعوثاً خاصًّا إلى لبنان وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة لا سيما الرئاسة وما صدر أخيراً عن اللجنة الخماسية
منذ 30 دقيقة
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