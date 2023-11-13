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    مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الأولوية لتعيين رئيسٍ للأركان في ظل توفر حد أدنى من التوافق على الموقع بين القيادات المعنية على أن يتم البحث بملف قائد الجيش بعد المستجدات التي حصلت

    منذ 37 دقيقة
    آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2023 7:14 صباحًا
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