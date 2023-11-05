الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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    مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": توازن رعب حقيقي فرضته ظروف المعركة سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في جنوب لبنان خاصة بعد التصدي البطولي لأهالي غزة بمواجهة الدمار الهستيري الذي يقترفه جيش الاحتلال

    منذ ساعتين
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