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    مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": نتنياهو الذي تعهد لأهالي الأسرى بالعمل على تحريرهم بكافة الوسائل أصبح على قناعة تامة أن توسيع الجبهات وإطالة أمد الحرب في غزة ولبنان يصبّ في خدمته في نهاية الأمر

    منذ 59 دقيقة
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