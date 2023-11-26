الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023
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سياسات وقرارات
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الصحة
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مصادر لـ"الراي": شيا كانت جازمةً في إبلاغ أكثر من طرف أن لا أحد يفكّر في أي قرار جديد غير الـ 1701 ليظلّل الوضع على الحدود الجنوبية وأن لا خيار سوى بتفعيل أحكامه
منذ 3 دقائق
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