الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025
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مصادر لـ NBC: ترامب رفض الاستمرار في ضرب البرنامج النووي الإيراني لأسابيع
منذ 7 ساعات
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